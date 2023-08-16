موسكو تعلن إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية فوق كالوغا الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الدفاع الروسية في بيانٍ: "عند الساعة 5.00 (فجراً) تقريباً، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 3 طائرات من دون طيار على أهداف في منطقة كالوغا".

وأضاف البيان أنّ أنظمة الدفاع الجوي الروسية اكتشفت كل المسيرات "في الوقت المناسب ودمّرتها"، من دون أن يسفر الحادث عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكانت القوات الروسية قد أسقطت خلال الأيام الأخيرة عدداً من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلغورود وكالوغا وكورسك.

وتواصل كييف محاولاتها لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنّ القوات الروسية شنّت ضربة مركّزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية في كييف.

وأضافت الوزارة: "تمّ تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق ليسيتشانسك وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفولنوفاخا وغورلوفكا وماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتوكماك في مقاطعة زاباروجيا".

وفي الوقت ذاته، أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أنّ النتائج الأولية للمعارك تُظهر أنّ مخزون أوكرانيا العسكري يكاد ينفد، في حين تضاعف إنتاج روسيا من السلاح.

ومنذ يومين، أعلن المستشار السابق في "البنتاغون"، العقيد المتقاعد دوغلاس ماكجريجور، تجهيز أكثر من 120 ألف قبر جديد في أوكرانيا بعد الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

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