آية الله جنتي: الهجوم الإرهابي على  مرقد "شاهجراغ" جزء من جرائم الإستكبار العالمي ضد الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان آية الله أحمد جنتي، خلال تصريحاته في جلسة مجلس صيانة الدستور اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (عليه السلام) في مدينة شيراز الذي وقع يوم الأحد الماضي وأدى إلى استشهاد شخصين وجرح عدد آخر من المواطنين الأبرياء، وقال: "يوم الأحد من هذا الأسبوع ، نفذت أعداء الشعب الإيراني هجوما إرهابيا على مرقد السيد أحمد بن موسى(عليه السلام) الذي استشهد وجرح من خلاله عدد من أبناء وطننا".

وأضاف أمين مجلس صيانة الدستور: "ان هذه التصرفات اللاإنسانية للقوى الإستكبارية وأدواتهم ضد الشعب الإيراني العزيز لها تاريخ طويل، والسبب الرئيسي وراءها هو المقاومة التاريخية المشرفة لشعب إيران الإسلامية ضد مطالبهم القمعية".

وتابع آية الله جنتي حديثه قائلاً: "إن القوى المهيمنة وعلى رأسها أمريكا المجرمة كانت ولاتزال تتآمر على شعوب الدول الأخرى من أجل تحقيق مصالحها المادية، وفي سبيل تحقيق تلك المصالح هم لا يهتمون بحياة الناس أقل الاهتمام".

ولفت إلى ان طبيعة جرائم الإستكبار العالمي ضد الشعب الإيراني حاليا لا تختلف عن جرائمه في العقود الماضية، مبينا: "بل ان هذه الجرائم تغير فقط شكلها اليوم".

وفي هذا الصدد، أشار آية الله جنتي إلى الانقلاب الأمريكي ضد حكومة "مصدق" في إيران 19 آب / أغسطس 1953 الذي يصادف ذكراه الأيام القليلة المقبلة، وقال: "إن دراسة سلوك الأمريكيين في تلك الواقعة ضرورية للجميع، وخاصة للشباب، حتى لا ينخدعو بالنبرة الأمريكية المخادعة".

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