للمرة الاولى... عبداللهیان يغادر طهران متوجها الى الریاض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، غادر صباح اليوم، الخميس، العاصمة طهران، قاصداً الرياض.

ومن المقرر ان يلتقي الوزير الإيراني، نظيره السعودي وسؤولين آخرين خلال هذه الزيارة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية الإيراني إلى الرياض بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وسيزور عبد اللهيان، السفارة الإيرانية في الرياض خلال هذه الزيارة.

وبعد اتفاق استئناف العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، أعيد افتتاح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض رسميًا بعد سبع سنوات بحضور بعض المسؤولين الإيرانيين والسعوديين.

هذا وقد تم تعيين سفيري إيران والسعودية، وسوف يبدأوون بأعمالهم بشكل رسمي في المستقبل القريب.

وعن سبب إطالة مدة بدء عمل السفراء، قال أمير عبد اللهيان، في وقت سابق: إن سبب تأخر السفراء في تقلّد مهامهم الجديدة، يرجع لأسباب عادية، فبسبب الإجازة الطويلة في السعودية لم نتمكن من إرسال سفيرنا.

وأضاف عبد اللهيان في هذا الصدد، إن السفير السعودي لدى طهران تم تعينه، وسوف يستقر في طهران خلال الأيام القادمة.

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