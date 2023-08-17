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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٥٩ م

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض 

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض 

التقى وزيرا الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان،  وتناقشا مع بعضهم البعض.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن وزراء خارجية إيران والسعودية ناقشا في هذا الاجتماع ، وتبادل وجهات النظر حول مختلف قضايا العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخص العالم الإسلاني وقضايا النتطقة والقضايا الدولية.

وخلال دقائق،سيطلَُ كلاً من الضيف والمُضيف في مؤتمر صحفي مشترك.

ووصل وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبيةً لدعوة نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وبالإضافة إلى نظيره السعودي، سيلتقي الوزير الإيراني مسؤولين كبار في البلد المُضيف، خلال زيارته التي ستستمر مدة يوم واحد.

/انتهى/

رمز الخبر 1936006

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