رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم وجه دعوة إلی نظيره السعودي لزيارة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مدير العلاقات العامة في الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمير مهدي علوي أن رئيس الاتحاد وجه دعوة إلی نظيره السعودي ياسر حسن المسحل لزيارة طهران.

وأشار امير مهدي علوي إلى الاجتماع الأخير لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج وجمع من مسؤولي الاتحاد وقال: یمکن اعتبار لقاء مدراء كرة القدم ورئيس الجهاز الدبلوماسي للبلاد ،کمنعطف في مجال كرة القدم علی مستوی العلاقات الدولية.

وأضاف تم في هذا الاجتماع مناقشة تفاصيل مهمة حول الخطط المستقبلية في مجال كرة القدم الوطنية لبلدنا.

و أضاف أن وزير خارجية بلادنا أعلن عن فصل جديد بشأن البرامج المشتركة بين ایران و السعودیة في مجال هذه الرياضة الشعبية خلال لقائه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بناء علی المکانة الجیدة لكرة القدم الإيرانية في العالم.

وأعلن أن رئيس اتحاد الكرة في إيران وجه دعوة إلی نظيره السعودي ياسر حسن المسحل لزيارة طهران في إطار التعاون بين الاتحادين وأضاف أنه من المقرر أن يتم وضع خطط مشتركة في هذا الصدد.

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