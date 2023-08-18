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١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٧:٥٥ م

وزير الخارجية الإيراني يتفقد القنصلية الإيرانية في جدة

وزير الخارجية الإيراني يتفقد القنصلية الإيرانية في جدة

تفقد وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان"، القنصلية العامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة خلال زيارته للسعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تفقد وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان"، القنصلية العامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة خلال زيارته للسعودية.

وتفقد أمير عبداللهيان القنصلية الإيرانية اليوم الجمعة، خلال زيارته للملكة العربية السعودية واطلع خلال هذه الزيارة على تفاصيل إعادة إعمار هذه القنصلية .

وقبل الزيارة التقى أمير عبداللهيان ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وناقش الجانبان مختلف القضايا مع بعضهما البعض.

وفي وقت سابق تبادل وزير الخارجية النظر أمس الخميس، مع نظيره السعودي وشارك في مؤتمر صحفي مشترك.

/انتهی/

رمز الخبر 1936026

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