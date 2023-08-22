بهادري جهرمی: لقاء الرئيس الإيراني والعاهل السعودي على جدول الأعمال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت بهادري جهرمي إلى تطورات الأخيرة في العلاقات مع السعودية وزيارة وزير الخارجية إلى الرياض ودعوة الجانب السعودي لرئيس الجمهورية، وقال: "اللقاء بين قادة البلدين في العاصمتين على جدول الأعمال والاستعدادات جارية".

وأوضح: "يجب ترتيب وثائق التعاون والتنسيقات المبدئية... أعلن رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم بصوت عال أننا نمد يد الصداقة إلى جميع البلدان، وخاصة الدول المجاورة، ويمكننا تقييم تأثير هذه الرسالة في هذين العامين، وما هو التعاون الذي تم مع الدول الإقليمية والمجاورة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "يجب إعادة العلاقات بين البلدين وقد حدثت تطورات إيجابية في العامين الماضيين، حیث تم تطبيع العلاقات وأعيد فتح السفارات، واتفق البلدان على التعاون الاقتصادي والاستثمار".

وتابع: "كما يتم حاليا التحضير لرحلات العمرة والرحلات الجوية بين البلدين. وهذا يظهر أن هناك إرادة جادة لدى الجانبين لتحقيق تعاون مناسب وأن المفاوضات بشأن وثائق التعاون مدرجة على جدول الأعمال".

وفي الختام قال بهادري جهرمي: "أشكر وزير الخارجية على أدائه لأنه أظهر دبلوماسية نشطة نرى آثارها الآن وستكون أقوى بعد ذلك".

/انتهى/