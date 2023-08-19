الجهاد الإسلامي: عملية نابلس جاءت التزاماً بعهد المقاومة في الانتقام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 19/8/2023، عملية إطلاق النار البطولية قرب حاجز حوارة بنابلس،بالضفة المحتلة والتي أدت لمقتل مستوطنين.

وأكدت الحركة، أن العملية جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتزاماً بعهد المقاومة في الانتقام لدماء الشهداء وتدنيس المقدسات.

وشددت على أن هذه العملية المباركة التي نفذها أبطال شعبنا تؤكد مجدداً عزم مقاومتنا وقدرتها على ضرب العدو بكل قوة واقتدار، وتبعث برسالة التحدي أنه لا أمان ولا استقرار للاحتلال طالما استمر في جرائمه بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقالت مصادر عبرية، أن مستوطنين اثنين قتلا اليوم السبت 19/8/2023، بعد إطلاق النار عليهما قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بالضفة المحتلة.

وفي بداية الحدث، أفادت مصادر عبرية أن ماجرى عملية جنائية، إلا أن الإعلام العبري تراجع وأكد أن عملية إطلاق النار وقعت في حوارة نفذها فلسطيني، وأدت لإصابة مستوطنين اثنين بجراح حرجة، والمنفذ انسحب من المكان".

وفقاً لتحقيقات جيش الاحتلال، فإن منفذ عملية إطلاق النار قرب حوارة تمكن من الانسحاب بعد أن أصاب إثنين من المستوطنين بجراح بالغة الخطورة.

ونفذت العملية من مسافة قصيرة جداً، حيث وصفت بالدقيقة والمحكمة، وأعقبها انسحاب المنفذين من المكان بسلام.

وانطلقت دعـوات شبابية لإتـلاف تسجيلات الكاميرات في بلدة حوارة، والمناطق المجاورة حيث بدأت قوات الاحتلال بالاستنفار بحثاً عن منفذ إطلاق النار.

المصدر: فلسطين اليوم

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