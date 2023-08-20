الحرس الثوري يعرض مشاهد جدیدة من عملية رصد حاملات الطائرات الامريكية في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام الدورة الرابعة والعشرين للمجمع العالي لقادة ومسؤولي الحرس الثوري، عُرضت صور لآخر عملية رصد لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز.

وفي ختام الدورة الرابعة والعشرين للمجمع العالي لقادة ومسؤولي الحرس الثوري، عرض الحرس الثوري مقطع فيديو لآخر عملية رصد لحاملة طائرات هليكوبتر أمريكية في مضيق هرمز في 17 أغسطس.

وقدم قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، شرحا لهذا الإجراء، وقال: خلال هذا الرصد ستقوم حاملة طائرات الهليكوبتر الأمريكية باطلاق مروحية، ولكن بعد التحذير ووجود زوارق بحرية الحرس الثوري، يضطرون إلى جعلها تهبط على متن الحاملة.

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