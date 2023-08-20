كاظمي قمي: تفقد الخبراء الإيرانيين لمحطة دهرود الافغانية بادرة ايجابية للتعاون البناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "كاظمي قمي" عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاحد : ان التزام الطرف الافغاني بتنفيذ جزء من بنود الاتفاقية الموقعة في 13 مارس 1973، (حول تقسيم مياه نهر هيرمند الحدودي مع ايران)، وبما ادى الى توجّه فريق من الخبراء الايرانيين لتفقد محطة قياس المياه في دهراود، باعتبارها معيارا طبيعيا لقياس منسوب مياه النهر، شكّل ذلك بادرة على بدء التعامل البناء في سياق تعزيز الثقة وحسن الجوار.

وكان مساعد وزير الطاقة الايراني اعلن، الاحد الماضي (13 اغسطس الجاري)، ان وفدا فنيا من الجمهورية الاسلامية قام لأول مرة منذ معاهدة عام 1972 حول نهر هيرمند، بتفقد موقع محطة قياس المياه في "دهراود"، الواقعة في سد "كجكي" على نهر هيرمند.

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