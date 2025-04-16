الخارجية الايرانية تعلق على أنباء عن تغيير مكان المحادثات غيرالمباشرة مع امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال بقائي: "إن تغيير مكان المرمى في كرة القدم يعتبر خطأً احترافياً وخطوة غير عادلة. ولكن في الدبلوماسية، فإن مثل هذه الخطوة (التي تروج لها عناصر متطرفة تفتقر إلى الفهم والمنطق وفن التفاوض المعقول) قد تعرض أي بداية للانهيار".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "قد يُنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها افتقار إلى الجدية وحسن النية، ومازلنا في مرحلة الاختبار"

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام الغربية بأن مكان المحادثات الإيرانية الأميركية المقبلة سيتغير إلى روما.

/انتهى/