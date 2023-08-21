إيران تحتل المرتبة الثالثة في الأولمبياد الدولي السادس عشر لعلم الفلك والفيزياء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتل الفريق الإيراني لعلم الفلك المرتبة الثالثة في الأولمبياد الدولي السادس عشر لعلم الفلك والفيزياء الفلكية بعد إنجلترا والهند، وتمكن من الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد.

وأقيمت هذه المسابقات في مدينة كراكوف ببولندا، لمدة 10 أيام بمشاركة 52 دولة من جميع أنحاء العالم.

وبعد إيران احتلت الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وكندا المرتبة الرابعة إلى العاشرة.

وسيعود المنتخب الإيراني إلى أرض الوطن من مطار الإمام الخميني غدا الثلاثاء.

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