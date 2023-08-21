  1. إيران
  2. العلوم
٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٤٨ م

إيران تحتل المرتبة الثالثة في الأولمبياد الدولي السادس عشر لعلم الفلك والفيزياء

إيران تحتل المرتبة الثالثة في الأولمبياد الدولي السادس عشر لعلم الفلك والفيزياء

احتل الفريق الإيراني لعلم الفلك المرتبة الثالثة في الأولمبياد الدولي السادس عشر لعلم الفلك والفيزياء الفلكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احتل الفريق الإيراني لعلم الفلك المرتبة الثالثة في الأولمبياد الدولي السادس عشر لعلم الفلك والفيزياء الفلكية بعد إنجلترا والهند، وتمكن من الفوز بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في الأولمبياد.

وأقيمت هذه المسابقات في مدينة كراكوف ببولندا، لمدة 10 أيام بمشاركة 52 دولة من جميع أنحاء العالم.

وبعد إيران احتلت الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وكندا المرتبة الرابعة إلى العاشرة.

وسيعود المنتخب الإيراني إلى أرض الوطن من مطار الإمام الخميني غدا الثلاثاء.

/انتهی/

رمز الخبر 1936120

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات