السفير الإيراني: اشكر الحكومة والشعب العراقي مسبقا على حفاوة استقبالهم لزوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد كاظم ال صادق" : ان معبر خسروي الحدودي (في محافظة كرمانشاه – غرب ايران) يتمتع بمقومات وبنى تحتية جيدة لاستقبال زوار الاربعينية هذا العام.

السفير "ال صادق" صرح بذلك، خلال تفقده اليوم الاثنين للبنى التحتية في معبر خسروي الحدودي الرسمي والمحاذي لمحافظة ديالى العراقية؛ رافقه رئيس مجلس المحافظة، وقائد مقر الاربعين في محافظة كرمانشاه وعدد من المسؤولين المعيين من كلا البلدين.

ولفت بانه تفقد والهيئة المرافقة، جهتي المنفذ الحدودي في منطقة خسروي الايرانية ومنذرية العراقية؛ مبينا انه شاهد توفر البنى التحتية اللازمة لاجل توفير الخدمات واستقبال زوار مراسم الاربعين هذا العام، وذلك مقارنة بالسنوات الماضية.

ومضى السفير الايراني الى القول : انني اشكر مسبقا الحكومة والشعب العراقيين، على حفاوة استقبالهم زوار الاربعينية، رغم كافة الظروف العسيرة التي يمرون بها، وبما في ذلك حرارة الجو.

كما وجه النصيحة الى الزوار بان يواصلوا المشي في الساعات الاولى من النهار ووقت الغروب، حفاضا على سلامتهم وكي لا يصابوا بضربة الشمس.

وسجّلت احصائيات العام الماضي، عبور نحو 500 الف زائر من منفذ خسروي الحدودي، باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم احياء الزيارة الاربعينية، ولكن بعد تعزيز البنى التحتية هناك، تشير التقديرات الى زيارة اعداد الزائرين الذين يسلكون هذا المعبر الحدودي للمشاركة في الزيارة هذا العام، الى ثلاثة اضعاف.

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