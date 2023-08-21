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٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٤٩ م

نائب وزير الخارجية الكويتي: استئناف التعاون بين طهران والرياض احد ركائز الاستقرار والامن الاقليميين

نائب وزير الخارجية الكويتي: استئناف التعاون بين طهران والرياض احد ركائز الاستقرار والامن الاقليميين

اعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي "الشيخ جراح الاحمد الصباح"، ان استئناف التعاون والتفاهم السياسي بين طهران والرياض، يشكل احد ركائز الاستقرار والامن الاقليميين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بين نائب وزير الخارجية الكويتي وسفير الجمهورية الاسلامية الجديد لدى هذا البلد "محمد توتونجي".

وتمنى الدبلوماسي الكويتي رفيع المستوى، بالنجاح للسفير الايراني في اداء مهامه الدبلوماسية الجديدة؛ مؤكدا بان عودة التعاون والتفاهم السياسي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، تعزز الامن والا ستقرار في المنطقة.

في المقابل، ثمّن السفير "توتونجي"، المواقف الرسمية من جانب الخارجية الكويتية وتصريحات وزيرها حيال المرحلة الجديدة من العلاقات بين طهران والرياض.

واكد السفير الايراني الجديد في الكويت في لقائه الشيخ جراح الاحمد الصباح، على تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1936138

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