قاليباف: نصنع المعدات والأسلحة الدفاعية الأكثر تقدما وتجهيزا داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي"محمد باقر قاليباف" ان الأعداء الشعب الإيراني لا يقدرون على عرقلة التطور المتزايد في صناعتنا الدفاعية من خلال فرض الحظر والإرهاب والتخريب والتجسس والهجوم على بنيتها التحتية.

واضاف قاليباف، اليوم الثلاثاء في كلمة له قبل بدء الجلسة العلنية للمجلس الشورى الاسلامي: أشكر كل العلماء والمجاهدين من كوادر الصناعة الدفاعية الذين كرسوا حياتهم وعلمهم وحياتهم في سبيل تطوير الوطن ودفع كيد الأعداء وتعزيز قوة الردع الايرانية.

واضاف: اليوم، يتم تصنيع المعدات والأسلحة الدفاعية الأكثر تقدما وتجهيزا في بلادنا وتجهيز القوات المسلحة بها وذلك بجهود علماءنا الشباب.

وتابع: لقد أدرك أعداء الشعب الإيراني، أنهم لا يستطيعون عرقلة التقدم المتزايد لصناعتنا الدفاعية من خلال فرض الحظر والإرهاب والتجسس وتخريب مراكزنا الصناعية والهجوم المباشر على بنيتها التحتية ولن تضعف هذه الاعمال، الشباب العاملين في الصناعات الدفاعية، بل تزيدهم قوة.

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