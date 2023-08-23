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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٢:٠٦ م

رئيس لجنة الأربعين يعلن عن ارسال ۵۰ حافلة إيرانية الى العراق لنقل الزوار من الحسينية إلى بغداد

رئيس لجنة الأربعين يعلن عن ارسال ۵۰ حافلة إيرانية الى العراق لنقل الزوار من الحسينية إلى بغداد

أعلن رئيس لجنة الأربعين المركزية سيد " مجيد مير أحمدي " أنه تم نقل ۵۰ حافلة من الجمهورية الاسلامية الإيرانية الى مدينة الحسينية العراقية لنقل الزوار الايرانيين إلى بغداد، وذلك بعد بعض المشاكل التي واجهها الزوار الايرانيون في هذه المدينة لنقلهم الى العاصمة العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المسؤول الى التحسن الذي طرأ على تعاون الجانب العراقي لاستقبال الزوار الايرانيين في العام الجاري قياسا للأعوام الماضية، وتطرق الى المشاكل التي واجهها الزوار الايرانيون الذين دخلوا الاراضي العراقية من معابر خسروي وتمرجين وباشماق في عدم نقلهم الى بغداد مما تطلب الأمر لارسال هذه الحافلات لنقلهم لهذه المدينة بسهولة.

ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الجانب العراقي لاستخدام بعض الحافلات الايرانية في العراق لنقل الزوار الايرانيين الى أقرب مدينة حدودية.

والجدير بالذكر أن معابر شلمجة ومهران وخسروي وجذابة وتمرجين وباشماق الحدودية مفتوحة أمام زوار أربعينية الامام الحسين (ع) حيث أن المرور في هذه المعابر يتم بسلاسة وانسيابية.

/انتهى/

رمز الخبر 1936187

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