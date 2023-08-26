وزير الداخلية الايراني: العدو تكبد هزيمة نكراء وفشلا کبيرا في حربه الهجينة ضدنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم السبت امام اجتماع القادة ورؤساء ومنتسبي قوات الشرطة الذي حضره جمع من القادة والمسؤولين، مشيدا بهؤلاء الأبطال الذين بذلوا جهودا كبيرة لارساء الامن والاستقرار في البلاد، والتصدي للحرب الهجينة التي شنها العدو ضد الشعب الايراني المسلم.

وأشاد وزير الداخلية بقوات الشرطة التي أجهضت محاولات العدو في حربه الهجينة ضد ايران الاسلامية وقال: لقد تصور العدو أنه بإمكانه مواصلة هذه الحرب من خلال استخدام أساليب مختلفة، الا ان على أعداء هذا الوطن أن يعلموا جيدا بأنهم محكوم عليهم بالفناء ولايستطيعون عبر نشر الكذب التأثير على الرأي الايراني العام أبدا.

وأشار الى قرب مراسم اربعين الامام الحسين (ع) ودور قوات الشرطة والأجهزة المعنية في اقامة هذه المراسم بشكل يليق بصاحب الذكرى، موضحا أنه تسلم تقارير جيدة عن تقديم الخدمات لزوار الاربعين وتسهيل وتسريع عملية عبورهم أفضل من الأعوام الماضية.

ثم تطرق الى موضوع اجراء الانتخابات البرلمانية والى المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق الشرطة وقال: ان قائد الثورة الاسلامية أكد على 4 عناصر لنجاح هذه الانتخابات وهي توفير الامن وسلامتها والمنافسة ومشاركة الشعب فيها، ولذا فإن مهمة الشرطة لاجرائها بالشكل الذي يريده سماحته كبيرة للغاية.

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