نتنياهو يهدد "العاروري": من يقف خلف المقاومة سيدفع الثمن ..وحماس ترد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نتنياهو في إشارة العاروري: يعرف جيدًا لماذا يختبئ... نحن سنجلب الثمن من كل من يقف خلف المقاومين ويمولهم ويدعمهم.

وتابع نتنياهو في رسالة لحماس "ووكلاء إيران" بالمنطقة يدركون جيدًا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق المقاومة ضدنا سواء في الضفة أو غزة أو أي مكان آخر.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل موجة تحريض واسعة قد صالح العاروري، والدعوات لاغتياله وخاصة بعد اعتراف حماس رسميا بمسؤوليتها عن عملية الخليل التي أدت لمقتل مستوطنين .

من جانبه قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، ان تهديدات الاحتلال لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل مشوارها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وتابع "نحن نخوض نضالاً مشروعاً بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومن حقنا تصعيد مقاومة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وانتزاع حريتنا".

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