باقري كني: إيران صامدة في مواجهة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار باقري كني إلى يوم مكافحة الإرهاب في إيران، وكتب على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي: "ان إيران التي فقدت الآلاف من مواطنيها الأبرياء بسبب الإرهاب الطائفي والتكفيري وإرهاب الدولة للكيان الصهيوني، صامدة في مكافحة الإرهاب".

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية: "ان محاربة الإرهاب ضرورة دولية"، مضيفا: "التعاون الصادق والجماعي هو السبيل الوحيد للتعامل بفعالية مع هذا الشر".

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثامن من الشهر السادس في التقويم الإيراني(8 شهريور/ 30 اغسطس) يسمى بيوم مكافحة الإرهاب، ويتزامن هذا اليوم مع العملية الإرهابية التي استهدفت كبار المسؤولين في بلادنا عام 1981م والتي أسفرت عن استشهاد رئيس الجمهورية و رئيس وزراء بلادنا وعدد من رفاقهم.

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