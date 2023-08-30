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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٥:١٤ م

باقري كني: إيران صامدة في مواجهة الإرهاب

باقري كني: إيران صامدة في مواجهة الإرهاب

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية، علي باقري كني: "إن إيران التي فقدت الآلاف من مواطنيها الأبرياء بسبب الإرهاب الطائفي والتكفيري وإرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني، صامدة في مواجهة الإرهاب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار باقري كني إلى يوم مكافحة الإرهاب في إيران، وكتب على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي: "ان إيران التي فقدت الآلاف من مواطنيها الأبرياء بسبب الإرهاب الطائفي والتكفيري وإرهاب الدولة للكيان الصهيوني، صامدة في مكافحة الإرهاب".

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية: "ان محاربة الإرهاب ضرورة دولية"، مضيفا: "التعاون الصادق والجماعي هو السبيل الوحيد للتعامل بفعالية مع هذا الشر".

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثامن من الشهر السادس في التقويم الإيراني(8 شهريور/ 30 اغسطس) يسمى بيوم مكافحة الإرهاب، ويتزامن هذا اليوم مع العملية الإرهابية التي استهدفت كبار المسؤولين في بلادنا عام 1981م والتي أسفرت عن استشهاد رئيس الجمهورية و رئيس وزراء بلادنا وعدد من رفاقهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1936411

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