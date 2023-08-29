الأمين العام لمنتدى حوار التعاون الآسيوي يلتقي مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الإقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لمنتدى حوار التعاون الآسيوي الذي يزور إيران حاليا، التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مساء أمس الاثنين.

وفي هذا اللقاء، أعرب بورنشاي دانفيواتانا عن سعادته لزيارته إلى إيران، وقدم تقريراً عن أحدث التطورات في هذا المنتدى.

وأشار إلى نقل رئاسة المنتدى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن تكون إيران خلال فترة الرئاسة التي تستمر عاما واحدا مصدرا لأعمال وأنشطة واسعة النطاق في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وفي هذا الاجتماع، أبرز مساعد وزيرالخارجية الإيراني في الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، بدوره، دور التعددية والمنظمات المتعددة الأطراف في الدبلوماسية الاقتصادية لإيران، مشيرا إلى عضوية الجمهورية الإسلامية في بعضها.

واعتبر مهدي صفري، منتدى حوار التعاون الآسيوي أحد المنظمات التي يمكن أن تساعد في التقارب بين الدول الآسيوية، وأعلن استعداد إيران للعب دور أكثر نشاطا خاصة خلال رئاسة المنتدى.

يذكر انه تأسس منتدى حوار التعاون الآسيوي عام 2002 ويضم 35 دولة آسيوية، كما ان أمانة الجمعية مستقرة في الكويت.

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