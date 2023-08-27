الخارجية الإيرانية تؤكد استعدادها للبحث عن اسواق جديدة للصادرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، اكد في حديثه خلال ندوة للشركات التعاونية الرائدة في مجال الصادرات، العزم الراسخ لدى الحكومة الحالية لإيجاد فرص العمل وتنمية التجارة عبر تصدير الخدمات الفنية والهندسية ونقل التكنولوجيا وترانزيت السلع وتصدير التقنيات المعرفية.

وأشار الى العوامل المهمة المؤثرة على عمل وأداء الشركات التعاونية الناشطة في مجال الصادرات، بما فيها؛ الطاقات المتاحة في البلاد، ورفع جودة المنتجات، وحداثة صناعة التغليف والتعليب، والاهتمام بالاسواق الجديدة الواعدة كالدول الافريقية ودول اميركا اللاتينية، والاستفادة من المعرفة والتجربة لدى المختصين في مختلف المجالات العلمية والصناعية والهندسية.

وأردف صفري: ان وزارة الخارجية مستعدة للمساهمة في تعزيز واستقرار اسواق الصادرات الموجودة وتنميتها والبحث عن اسواق جديدة، ولن تدخر جهدا في هذا المجال.