العميد نقدي: نبيع إنجازاتنا في الصناعة الدفاعية إلى دول عديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد العميد محمد رضا نقدي، مساعد الشؤون التنسيقية لحرس الثورة الإسلامية، أثناء زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية، بجميع العاملين في هذا المجال وقال: اليوم، صناعتنا الدفاعية هي فخر الشعب .

وأضاف: بفضل تدابير وتوجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) ومن خلال الاعتماد على القدرات الداخلية، تحولنا من دولة لم تكن لديها القدرة على إنتاج قذيفة هاون خلال الحرب المفروضة، إلى دولة تصنع الصواريخ المتطورة وحاملة الأقمار الصناعية.

وفي الختام قال مساعد الشؤون التنسيقية للحرس الثوري الإيراني: اليوم، العديد من الدول تشتري إنجازات ايران في مجال الصناعة الدفاعية.

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