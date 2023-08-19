العميد باكبور: القوة البرية لحرس الثورة جاهزة لمواجهة أي تهديد محتمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار قائد القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، اليوم السبت، في حديثه خلال الجمعية العليا الرابعة والعشرين لقادة الحرس الثوي ومسؤوليه، الى نشاطات القوة البرية للحرس وأدائها في السنوات الاخيرة، وقال: ان نشاطات القوة البرية للحرس الثوي تمركزت في 3 محاور اساسية؛ العمليات الجارية في شمال الغرب والغرب وجنوب شرق البلاد، والجاهزية لمواجهة التهديدات المحتملة، ومحاربة الزمر المناوئة للثورة.

وأضاف: في منطقة شمال غرب وجنوب شرق البلاد، نواجه في بعض الاحيان تهديدات من قبل الزمر الارهابية، وقد تصرفت القوة البرية للحرس بكل اقتدار في هذا المجال. فمنذ عام 2009، ننفذ عمليات عسكرية ضد الزمر الارهابية طيلة جدار الحدود شمال الغرب البلاد، بحيث اصبحت الزمر الارهابية اليوم في موقع منفعل ومهمش.

وأوضح العميد باكبور: في عمليات "ربيع" كان هدفنا ان نجبر الزمر المناوئة للثورة من خلال العمليات الصاروخية والمسيرة على إلقاء السلاح او العودة الى معسكراتها. وقد كانت هذه العمليات دقيقة تم تنفيذها بـ70 صاروخا وعشرات المسيرات، وكانت نتيجتها توجيه ضربة قوية الى بنية الزمر المناوئة للثورة في إقليم شمال العراق.

ولفت قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، الى المستوى الامني المقبول في حدود البلاد بما فيها الجنوب الشرقي، وقال: كان لدى الاعداء مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الامن في تاسوعا وعاشوراء الحسين(ع)، وقد أحبطنا مؤامراتهم بإرسال خمسة ألوية مغاوير، وبتوفيق من الله لدينا الجاهزية اللازمة للتصدي لأي عمل يرمي زعزعة الامن.

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