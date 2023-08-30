أمير عبداللهيان: خلال زيارتي للسعودية تلقينا تصريحات إيجابية بخصوص سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أستعرض حسين أميرعبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي وصل إلى دمشق مساء اليوم (الأربعاء) على رأس وفد للقاء المسؤولين السوريين الرفيعي المستوى، في تصريح للصحفيين في مستهل وصوله لدمشق أهداف زيارته وقال انه نظرا الى التطورات الجديدة في المنطقة والصفحة الجديدة والايجابية للعلاقات التي نشهدها في المنطقة ،فقد تلقيت خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا تصريحات إيجابية من السلطات السعودية بشأن سوريا واليوم نحن في دمشق لمناقشة هذه القضايا وأيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والاقليمية والدولية .

وأضاف: ان متابعة الاتفاقات التي توصل إليها رئيسي البلدين خلال زيارة الدكتور رئيسي الأخيرة إلى دمشق والزيارة الأخيرة للوفد السياسي والاقتصادي من سوريا إلى طهران هي من الاهداف الاخرى لهذه الزيارة .

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