السفير الإيراني في السعودية يلتقي أمير عبداللهيان قبل توجهه إلى الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السعودية علي رضا عنايتي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان عشية مغادرته إلى مقر البعثة وقدم تقريرا عن الخطط المقبلة في مجال تقوية العلاقات بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الايراني، أمير عبد اللهيان على تطوير وتعميق سياسة الجوار، واعتبر أنه من المهم تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار فرص التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

علي رضا عنايتي، كان قد شغل منصب نائب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض سابقًا، كما شغل منصب سفير ايران في الكويت ومساعد الوزير والمدير العام لمنطقة الخليج الفارسي.

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