وزير الصحة الإيراني يجري مباحثات مع نظيره العراقي من أجل تقديم الخدمات لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمن بهرام عين اللهي، في اتصال هاتفي مع وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي،تعاون القوى الصحية والطبية العراقية في تقديم الخدمات لزوار الأربعين، وطالب بتحسين الأوضاع وجودة الخدمات الصحية وتسهيل حصول الحاضرين في مراسم الأربعين الكبرى على الخدمات الصحية.

وفي هذه المحادثة، قال وزير الصحة، بينما أعرب عن امتنانه الخاص لحكومة العراق ووزارة الصحة في هذا البلد: "لحسن الحظ، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان صحة زوار الأربعين في إيران، وانتشرت قوات الصحة والعلاج والطوارئ الطبية على الحدود الإيرانية.

وأشار عين اللهي إلى وقوع عدة حوادث طرق في العراق للزوار الإيرانيين، وثمن تعاون وزارة الصحة العراقية في سرعة نقل المصابين إلى بلادنا.

كما ذكر الدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة العراقي، أن ما بين 15 إلى 22 مليون شخص يسافرون إلى العراق خلال مراسم الأربعين، وقال: "للأسف، وقعت عدة حوادث طرق خلال مراسم الأربعين هذا العام، وقد قدمت وزارة الصحة العراقية، إلى جانب الطواقم الصحية الإيرانية، الخدمات المناسبة".

وأكد: أن وزارة الصحة العراقية لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لضمان صحة الزوار الإيرانيين وغير الإيرانيين.

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