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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٣:٥٧ م

 3.7 ملايين زائر يدخلون العراق عبر حدود ايران وعودة 1.7 مليون منهم الى البلاد

 3.7 ملايين زائر يدخلون العراق عبر حدود ايران وعودة 1.7 مليون منهم الى البلاد

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، العميد سعيد منتظر المهدي عن عودة 1.7 مليون زائر للأربعين الحسيني إلى البلاد عبر الحدود البرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد منتظر المهدي: "ان 3 ملايين و700 ألف شخص خرجوا من حدود البلاد إلى العراق للمشاركة في زيارة الأربعينية الإمام الحسين(ع)، حيث عاد مليون و700 ألف شخص منهم إلى الوطن حتى الآن".

وأضاف: "هذا العام ونظرا لإدارة رحلة الأربعين من قبل الزوار أنفسهم، لم نشهد ازدحاما على حدود البلاد، وأيضا مع التفاعل الجيد الذي حدث مع دولة العراق، كان توقف الزوار عند بوابات الدخول قليل جدا".

وفي إشارة إلى تقليص زمن فحص جوازات الزوار عند بوابات الدخول والخروج بحدود الدولة، قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة: "إن زمن توقف الزوار على حدود مهران هذا العام بلغ حوالي أربع ثوان".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشرطة إلى أن حركة المرور على حدود الدولة تسير بشكل جيد، وقال: "لحسن الحظ أن الأمن يسود على حدود البلاد وحركة المرور تتدفق بسلاسة دون أي مشاكل".

/انتهى/

رمز الخبر 1936515

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