رئيسي: "بريكس" تلعب دورا مهما جدا في التعاون الاقتصادي والتجاري/نقوم بتحديث مصافي جنوب أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيسي بعد عودته الى طهران صباح اليوم الجمعة قادما من جنوب أفريقيا بعد مشاركته في الاجتماع الخامس عشر لقمة مجموعة "بريكس": الزيارة التي قمنا بها إلى جنوب أفريقيا كانت زيارة مهمة للمشاركة في قمة "بريكس"، لأن "بريكس" هو أحد التحالفات العالمية التي تلعب دوراً هاماً جداً في التعاون الاقتصادي والتجاري والدول المهمة أعضاء في هذا التحالف.

وأضاف رئيس الجمهورية: أعضاء "بريكس" لديهم مساهمة مهمة في الاقتصاد من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، وهذه التحالفات العالمية مثل "بريكس"، و"شنغهاي"، هي تحالفات ناشئة تعارض تماما النزعة الأحادية ومع رؤية استقلال الدول من أجل التقارب والتعاون في اتجاه تنمية الشعوب.

وتابع رئيسي قائلا: إن مسألة عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في "بريكس" بدأت عندما شاركنا في الاجتماع الافتراضي لمجموعة "بريكس" العام الماضي وتم طرح طلب عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذلك الاجتماع.

ومضى قائلا: كما تمت المتابعة من خلال قادة دول "بريكس" لعضوية إيران، ولا يخفى على أحد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنشط في مختلف المحافل الدولية من موقعها الجيو سياسي.

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي قد غادر جنوب افريقيا عائدا إلى إيران مساء امس بعد مشاركته في القمة الـ 15 لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ والقاء كلمة امام اجتماع القمة، والذي ترافق مع قبول عضوية ايران في هذه المجموعة الدولية المهمة والقوية، أمس الخميس.

وخلال هذه الزيارة التي استغرقت 17 ساعة، التقى الرئيس الايراني أيضًا مع رؤساء الصين والبرازيل والسنغال وتنزانيا ورئيسي وزراء الهند ورئيسة وزراء بنغلاديش.

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