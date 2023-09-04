السفير الإيراني لدى السعودية: سأغادر إلى الرياض يوم الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا عنايتي، سفير إيران الجديد لدى السعودية، في المقابلة الأخيرة قبل مغادرته إلى الرياض لبدء مهمته: "التقيت مع وزير الخارجية عشية مغادرتي إلى الرياض وتلقيت توصياته بشأن تطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف: نأمل أن نتمكن من دفع هذه العلاقات قدما في إطار مبدأ حسن الجوار الذي هو اهتمام آية الله رئيسي الرئاسة الموقرة.

وقال سفير بلادنا لدى السعودية: "نحن في بداية رحلتنا، بدأنا علاقاتنا في 10 مارس ومررنا ستة أشهر متعبة وتمكنا من المضي قدما في تنظيم وهيكلة العمل مع بعضنا البعض".

وأضاف: في الأشهر الستة الماضية، فتحنا سفارات وقنصليات البلدين، وتم تبادل الموظفين الدبلوماسيين، وتم الإعلان الرسمي عن العلاقات، واجتمع وزيرا خارجية البلدين في عواصم بعضها البعض، والخطوة التالية التي تعتبر تبادل السفراء، ستتم إن شاء الله قريباً.

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