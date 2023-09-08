الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير إرهابي على السكك الحديد في القرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف المصدر: "تم على أراضي جمهورية القرم، إحباط التحضير لعمل تخريبي وإرهابي استهدف أحد مرافق البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة من أجل تعطيل النقل العسكري".

وتابع المصدر: "بفضل الإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي، من سكان سيفاستوبول ومواليد عام 1978، الذي وبتكليف من المخابرات العسكرية الأوكرانية، قام بجمع معلومات عن انتشار وحدات الجيش الروسي في شبه الجزيرة، وكذلك قام بالتحضير لهجوم إرهابي على منشأة للنقل بالسكك الحديدية".

وفي المخبأ الذي قام بتجهيزه، عثر رجال الأمن على عبوة ناسفة محلية الصنع مخصصة للتخريب، مصنوعة باستخدام مادة بلاستيكية متفجرة أجنبية الصنع.

وفي الوقت الراهن، يتم تحديد كافة ملابسات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذي يحتمل تورطهم معه.

المصدر: تاس

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