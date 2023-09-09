ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 وفاة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية ظهر اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، إلى 1037 قتيلا، و1204 مصابين، من بينهم 721 إصاباتهم خطرة.



وبينما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن شدته بلغت 6.8 درجات على المقياس نفسه.



وقال رئيس المعهد، إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غربي مراكش وكان مركزه في إقليم الحوز- هو الأعنف منذ قرن.



بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، في الوقت الذي شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.



المصدر: الجزيرة



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