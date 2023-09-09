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٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٨:٣٢ م

في اتصال هاتفي مع السوداني؛

الرئيس الايراني: نشكر العراق حكومة وشعبا لما قدمه من رعاية وضيافة لزوار الأربعين

الرئيس الايراني: نشكر العراق حكومة وشعبا لما قدمه من رعاية وضيافة لزوار الأربعين

أعرب الرئيس الايراني، اية الله السيد ابراهيم رئيسي اليوم السبت، عن شكرها للعراق لما قدمه من رعاية وضيافة للزوّار المشاركين في أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي ، ان "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وفي مستهل الاتصال، عبر رئيس ايران عن الشكر للعراق شعباً وحكومةً؛ لما قدموه من رعاية وضيافة للزوّار المشاركين في استذكار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مثمناً الجهود المتميزة المبذولة على كل المستويات، وعدّها دليلاً مضافاً على استقرار العراق، وسيره نحو التنمية الوطنية، وما تمثله من رسالة محبّة وسلام من العراق إلى كل أنحاء العالم".

من جانبه، أكد السوداني أنّ "ضيافة زائري الأربعينية ورعايتهم صورة يؤكد من خلالها العراقيون، بشكل سنوي، تمسكهم بالفضائل والقيم السامية التي جاء بها أهل بيت النبوة (عليهم السلام)".

وشهد الاتصال، بحسب البيان، التطرق إلى "أهمية العلاقات الثنائية، وما تمثله من إسهام في استقرار المنطقة، والروابط الثقافية والدينية بين البلدين وقدرة العراق على التقريب وتعزيز التفاهم بين بلدان المنطقة".

المصدر: السومرية نيوز

/انتهى/

رمز الخبر 1936676

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