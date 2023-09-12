رئيسي: مستعدون لتقديم الاغاثة لسكان المناطق المنكوبة في ليبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رئيس الجمهورية رسالة الى رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، اعرب فيه عن تعاطفه مع الحكومة والشعب في ليبيا لمصرع واصابة وفقدان عدد كبير من افراد الشعب الليبي اثر العاصفة والفيضانات التي اجتاحت هذا البلد.

وصرح في رسالته: "انه تلقينا ببالع الحزن والاسى نبأ وقوع العاصفة والفيضانات في مناطق من ليبيا ما ادى الى مصرع واصابة وفقدان عدد كبير من افراد شعب هذا البلد".

واضاف: "انني اذ أعرب عن تعاطفي مع العائلات المكلومة، اقدم نيابة عن شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، تعازيّ لفخامتكم وشعبكم العزيز على هذا الحادث المؤسف".

وقال: ا"ن حكومة الجمهورية الإسلامية على استعداد لتقديم الإغاثة لسكان المناطق المتضررة وإرسال المساعدات الطبية والصيدلانية وغيرها من الضروريات".

واعرب آية الله رئيسي عن امله بعودة الاوضاع الى طبيعتها سريعا بمساعدة الحكومة ومواكبة الشعب الصابر في هذا البلد، داعيا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث والشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان العاصفة "دانيال" التي اجتاحت مناطق من ليبيا والفيضانات والسيول التي تلتها، ادت الى مصرع واصابة الالاف وإحداث دمار هائل في المناطق المنكوبة.

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