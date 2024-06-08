باقري: الدول الثماني الإسلامية النامية لن تتسامح مع جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف علي باقري اليوم السبت في مقابلة أجريت معه في ختام الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (8 دي): أن حضور وتجمع الدول الإسلامية الثمانية النامية يمكن أن يغطي اهتمام مسلمين العالم بأهم قضية في العالم اليوم والقضية الأكثر حساسية والرئيسية للعالم الإسلامي والتخطيط واتخاذ القرار بشأن التدابير العملية الفعالة هو خطوة مهمة جدا ومباركة.

وأضاف: النقطة المهمة هي أن هذا الاجتماع لن ينتهي اليوم (السبت) باقتراح إيران وموافقة أعضاء هذا الاجتماع وهو بداية عملية للدور الفعال للدول الأعضاء في "مجموعة الـ8دي"، وتقرر أنه في مناسبات مختلفة وبشكل دوري على مستويات مختلفة، ستجتمع الدول الثمانية معًا لتقييم الإجراءات المتخذة واتخاذ القرار معًا للفترة المقبلة.

وأشار باقري إلى أن مقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع كانت عملية للغاية، والأهم أننا طرحنا في هذا اللقاء مبادرة تتعلق بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية، فضلا عن تعبئة قدرات الدول الأعضاء في مجموعة "D8" من أجل الدعم السياسي والقانوني لفلسطين والمقاومة الفلسطينية على المستوى الاقليمي والدولي.

وقال: من المهم أن تتفق جميع الدول الإسلامية الحاضرة في هذا الاجتماع على أنه لا ينبغي لنا أن نتسامح مع جرائم الكيان الصهيوني بعد الآن، وأنه ينبغي تعبئة القدرات المختلفة داخل وخارج مجموعة "D8" من أجل القيام بعملية تحرك جدية لمواجهة الكيان الصهيوني.