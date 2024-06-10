باقري كني: عضوية إيران في بريكس إرث دائم للشهيدين رئيسي وأمير عبد اللهيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن مجموعة بريكس هي أكبر مجموعة اقتصادية دولية تلعب دوراً خارج إطار أحادية الغرب وبحضور دول مهمة. إن وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المجموعة يدل على مكانة وأهمية بلادنا في النظام التعددي.

بريكس هو اسم مجموعة من الدول التي تقودها القوى الاقتصادية الناشئة، واختصارها مصنوع من الحروف الأولى للأسماء الإنجليزية للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأشار باقري كني إلى أن إيران من الدول الرائدة في مجال التعددية، وأضاف: سنشارك بنشاط في اجتماعات بريكس اليوم وسنتشاور أيضًا مع الدول المختلفة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية في الاجتماعات الثنائية على هامش القمة.

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية: يوم الثلاثاء، ستتم إضافة مجموعة الدول النامية إلى الاجتماع، والذي سيكون حدثًا مهمًا للغاية ويظهر ارادة بريكس على توسيع نطاق أنشطتها بين الدول الأخرى.

وقال باقري كني: سنعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع الرئيسي مع هذه الدول وسنناقش القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام بين إيران وتلك الدول.

تم الإعلان رسميًا عن عضوية إيران في مجموعة بريكس من قبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء روسيا والصين والبرازيل والهند في24 اغسطس عام 2023.

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