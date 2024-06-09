الحملات الانتخاباتية لمرشحي رئاسة الجمهورية تبدأ غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هادي طحان نظيف بخصوص أهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية: "المهلة الأولية لدراسة اهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية انتهت أمس السبت، واستخدمنا جزءا من الأيام الخمسة القانونية الثانية".

وقال: "كما ذكرنا سنعلن النتائج فور انتهاء التحقيقات. وكانت الاجتماعات مكثفة واليوم تم الانتهاء من التحقق من المؤهلات وتم ارسال أسماء المرشحين لوزارة الداخلية".

وتابع: "انه سيبدأ غداً الاثنين فترى الحملات الانتخابية وإن شاء الله بواسطة هذه الحملات والتحضيرات المتوقعة سنشهد انتخابات مثيرة".

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