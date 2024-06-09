  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٤٢ م

المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور:

الحملات الانتخاباتية لمرشحي رئاسة الجمهورية تبدأ غدا

الحملات الانتخاباتية لمرشحي رئاسة الجمهورية تبدأ غدا

أعلن المتخدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف انه ستبدأ الحملات الانتخاباتية لمرشحي رئاسة الجمهورية يوم غد الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هادي طحان نظيف بخصوص أهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية: "المهلة الأولية لدراسة اهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية انتهت أمس السبت، واستخدمنا جزءا من الأيام الخمسة القانونية الثانية".

وقال: "كما ذكرنا سنعلن النتائج فور انتهاء التحقيقات. وكانت الاجتماعات مكثفة واليوم تم الانتهاء من التحقق من المؤهلات وتم ارسال أسماء المرشحين لوزارة الداخلية".

وتابع: "انه سيبدأ غداً الاثنين فترى الحملات الانتخابية وإن شاء الله بواسطة هذه الحملات والتحضيرات المتوقعة سنشهد انتخابات مثيرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1945294

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات