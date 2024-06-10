الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان.

وأكد بيان المقاومة أنه "أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 مسلّحة ‏بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا".

وأوضح البيان أنه "عند وصول المسيّرة إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".‏

وأشار البيان إلى أن إسقاط المسيّرة جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع