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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٥٤ م

الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية

الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية

المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، تؤكد إسقاط مسيّرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان، عصر اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان.

وأكد بيان المقاومة أنه "أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 مسلّحة ‏بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا".

وأوضح البيان أنه "عند وصول المسيّرة إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".‏

وأشار البيان إلى أن إسقاط المسيّرة جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع

رمز الخبر 1945343

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