الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية في سماء جنوب لبنان.
وأكد بيان المقاومة أنه "أثناء المراقبة والمتابعة الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 مسلّحة بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا".
وأوضح البيان أنه "عند وصول المسيّرة إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".
وأشار البيان إلى أن إسقاط المسيّرة جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع
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