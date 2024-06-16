المرشح الرئاسي قاليباف يؤكد على دور الدبلوماسية في تعزيز قوة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف في مناظرة تلفزيونية اليوم الأحد: "أعتقد أن موقف ومكانة إيران في العلاقات الدولية مهمة للغاية".

وصرح إن توسيع علاقات إيران مع جميع دول العالم له أهمية كبيرة بالنسبة له، منتقدا الدول الغربية لدعمها النظام الإسرائيلي الصهيوني الذي لقد أرادت دائمًا تعطيل التكامل بين الأمم.

وقال المرشح الرئاسي: "أحد الأشياء التي أفتخر بها هو أنني لم أترك النضال ضد النظام الصهيوني جانباً".

وأشار قاليباف إلى أن إيران تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي في العالم، وهو ما يجب استغلاله لتعظيم مكاسب الأمة الإيرانية، مضيفا أن "إيران هي أفضل مكان للتوقف وتغيير وجهة الرحلات الجوية".

ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في 28 يونيو المقبل، بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في مايو الماضي.

ويتنافس ستة مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية في إيران، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.

وبدأت فترة الحملة الانتخابية يوم الأحد وتستمر حتى 26 يونيو، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد يوم الجمعة 28 يونيو.

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