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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٤:١٥ م

باقري: وزارة الخارجية تتابع تسليم أعضاء زمرة "المنافقين" إلى إيران

باقري: وزارة الخارجية تتابع تسليم أعضاء زمرة "المنافقين" إلى إيران

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني ان وزارة الخارجية تتابع تسليم أعضاء زمرة "المنافقين" المجرمين إلى البلاد.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني محاكمة أعضاء زمرة "المنافقين" المسماة بـ"مجاهدي الخلق" في محاكم البلاد، مؤكدا على متابعة هذه القضية من قبل وزارة الخارجية.

وقال علي باقري كني اليوم الاربعاء في حوار وكالة نادي المراسلين الشباب: "المنافقون هم من أشد المجرمين في العالم".

ولفت الى المحكمة التي تقيم جلسات محاكمة هؤالاء المجرمين، وقال: "ان هذه المحكمة تشكل آلية قانونية جدية لمحاكمتهم ومتابعة قضيتهم في الخارج".

وشدد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني: "انه عندما انتهت عملية المحاكمة في هذه المحكمة، فمن المؤكد أن وزارة الخارجية ستتابع الإجراءات الأخرى".

/انتهى/

رمز الخبر 1945421

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