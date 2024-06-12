باقري: وزارة الخارجية تتابع تسليم أعضاء زمرة "المنافقين" إلى إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني محاكمة أعضاء زمرة "المنافقين" المسماة بـ"مجاهدي الخلق" في محاكم البلاد، مؤكدا على متابعة هذه القضية من قبل وزارة الخارجية.

وقال علي باقري كني اليوم الاربعاء في حوار وكالة نادي المراسلين الشباب: "المنافقون هم من أشد المجرمين في العالم".

ولفت الى المحكمة التي تقيم جلسات محاكمة هؤالاء المجرمين، وقال: "ان هذه المحكمة تشكل آلية قانونية جدية لمحاكمتهم ومتابعة قضيتهم في الخارج".

وشدد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني: "انه عندما انتهت عملية المحاكمة في هذه المحكمة، فمن المؤكد أن وزارة الخارجية ستتابع الإجراءات الأخرى".

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