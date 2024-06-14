المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالمسيّرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المقاومة الاسلامية في العراق أكدت في بيان لها، استمرارها "في دك معاقل الأعداء" استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها "ونصرة لأهلنا في غزة ورفح".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء، مدينة أم الرشراش المحتلة -"إيلات"، بواسطة مسيرات.

وتأتي هذه العمليات في إطار عمل الجبهات الإسنادية الداعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لتضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط باتجاه وقف الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات.

وتُعتبر المقاومة الإسلامية في العراق جزءاً أساسياً من جبهات الإسناد التي تعمل عليها أطياف محور المقاومة، لتأكيد وحدة الساحات ومنع الاحتلال من الاستفراد بالمقاومة الفلسطينية والشعب في غزة.

ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شرعت المقاومة في العراق باستهداف المصالح الأميركية في العراق والمنطقة، إضافةً لاستهداف المراكز الحيوية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

/انتهى/