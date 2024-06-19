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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:٣٨ م

اللواء سلامی: تمکنا من فرض قوتنا على العدو

اللواء سلامی: تمکنا من فرض قوتنا على العدو

أکد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، لقد تمكنا من فرض قوة الشعب على العدو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء سلامي قال في تصريح له: "لا يمكن أن نكون بلدا عظيما ونموذجا لعالم الإنسانية دون أن نكون في أعلى مستويات المعرفة. المهمة والفلسفة الرئيسية لثورتنا هي تغيير القواعد العالمية. تغيير النظام المعنوي للعالم يعتمد على القيم والفضائل الإلهية".

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: "نريد أن تكون المفاهيم العظيمة مثل الكرامة الأخلاقية والإنسانية جزءًا مهمًا من هوية بلدنا ونظامنا وشعبنا. نريد أن نكون حامل لواء تحرير العالم المظلوم من أسر واستعباد مالكي العبيد المعاصرين. نريد أن نكون نقطة الإلهام والوعي المركزية لشعوب العالم".

وتابع اللواء سلامي: "بفضل الله وقدرات ثورتنا المجيدة، وبتوجيه قائد الثورة، وبالاعتماد على شعب اختبر القدرة على مواجهة هذه الضغوط، تمكنا من تقليل الضغط وفرض قوة الشعب على العدو".

/انتهى/

رمز الخبر 1945606

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