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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٣٤ م

لاعبة إيرانية للووشو تتقلد الذهبية في دورة ألعاب البريكس

لاعبة إيرانية للووشو تتقلد الذهبية في دورة ألعاب البريكس

فازت لاعبة الووشو الايرانية "زهراء كياني"، بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البريكس الجارية حاليا بمدينة کازان الروسیة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقلدت لاعبة الووشو الايرانية "زهراء كياني"، الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البريكس الجارية حاليا بمدينة کازان الروسیة.

وشاركت الايرانية زهراء كياني في منافسات "شوان جين" ضمن العاب البريكس وحصدت الميدالية الذهبية من هذا السباق.

وتحمل هذه اللاعبة الايرانية في سجلها ايضا، الفوز بميداليتين فضيتين، لفئتي "شيانغ شو" و"جين شو" بالووشو.

وانطلقت دورة ألعاب دول البريكس في 11 حزیران/يونيو، وتستمر حتى 17 يونيو في كازان بروسيا.

رمز الخبر 1945537

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