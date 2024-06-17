الشرطة الألمانية تقوم "بترحيل" مهاجرين غير شرعيين سرا إلى بولندا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضحت الصحيفة: "عبرت سيارة شرطة ألمانية المعبر الحدودي في أوسينوف دولني، وأنزلت هناك عائلة من المهاجرين على الجانب البولندي".



وأضافت أن "شخصين بالغين وثلاثة أطفال خرجوا من سيارة الشرطة المتوقفة في ساحة انتظار السيارات، وعندما ابتعدت سيارة الشرطة، ضايق الأشخاص المارة واتجهوا نحو أحد المتاجر، وسرعان ما وصلت الشرطة وحرس الحدود إلى مكان الحادث ولم يتم العثور عليهم".



وأشارت إلى أن "الشرطة قامت بإجراء فحص للمناطق المحيطة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي نتائج".



وقال نائب وزير الداخلية البولندي تشيسلاف مروتشيك إن "مثل هذه التصرفات من قبل الجانب الألماني غير قانونية، ولن نتسامح مع مثل هذه التصرفات، كل شيء يجب أن يكون وفق القانون والإجراءات".



وأضاف أن "وزارة الداخلية ستعلق رسميا على الأمر يوم الثلاثاء".



كما أكد أن "ترحيل المهاجرين إلى بولندا كان مبادرة شخصية لضباط شرطة ألمان محددين، وإجراء خارج الإجراءات، وبالطبع لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة، ولن تتسامح بولندا مع مثل هذه التصرفات".



المصدر: RT