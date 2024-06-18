وفقا لتصنیف Speedtest الجديد...زيادة سرعة الإنترنت المحمول والثابت في إيران وصعود مكانتها العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم نشر أحدث تقرير لاختبار السرعة يتعلق بمتوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والثابت في البلدان في مايو 2024. ويظهر هذا التقرير أنه في الشهر الخامس من العام، بلغ متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول عالميًا 52.48، وبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت عالميًا 93.67 ميجابت في الثانية.

صعود إيران في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت المحمول والثابت

ووفقًا لهذا التقرير، فإن متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران في مايو 2024 هو 37.36 ميجابت في الثانية. وارتفعت مرتبة إيران 3 مراكز لتحتل المرتبة 73 في قائمة الدول ذات أعلى متوسط سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول. من ناحية أخرى، يبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في الدولة 15.28 ميجابت في الثانية، ويحتل المركز 154 مع زيادة مركزين مقارنة بالشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، في أبريل (الشهر السابق)، بلغ متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران 35.66 وبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت 14.23 ميجابت في الثانية. وبحسب تقرير اختبار السرعة، تم الإعلان عن ترتيب إيران في ترتيب الدول ذات أعلى متوسط سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول في المرتبة 76 بانخفاض مركز واحد مقارنة بالشهر السابق. لكن مكانة إيران في ترتيب الإنترنت الثابت ظل دون تغيير مقارنة بالشهر السابق حيث جاء في المركز 156.

كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران من 35.66 ميجابت في الثانية في أبريل إلى 37.36 ميجابت في الثانية في مايو. وفي قطاع الإنترنت الثابت، ارتفع متوسط السرعة في إيران من 14.23 إلى 15.28 ميجابت في الثانية.

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