ايرواني: يجب مواجهة التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة وعلى الدول المنتجة الرئيسية خفض إنتاجها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ألقى أمير سعيد إيرواني السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة كلمة في المؤتمر الرابع لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وفي بداية كلمته، هنأ رئيس المؤتمر الاستعراضي الرابع لرئاسته وكما اعرب عن تقديره لجهود الفرق ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في العام الماضي، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لدعم الرئيس وفريقه للتوصل إلى وثيقة توافقية في هذا المؤتمر.

وشدد إيرواني على أن الجمهورية الإسلامية تؤكد مجددا التزامها بالتنفيذ الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن إيران، باعتبارها ضحية للإرهابيين المدعومين من الخارج والتي تواجه باستمرار تهديدات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، تولي أهمية كبيرة لهذا البرنامج.

وقال ممثل إيران: "إن إيران وضعت القوانين والآليات اللازمة لتوفير التوجيه السياسي وتسهيل التنسيق بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وحققت تقدما كبيرا في مكافحة التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والقضايا ذات الصلة، وخاصة الاتجار بالمخدرات".

وأكد أيضًا أن إيران أبرمت اتفاقيات ثنائية وثلاثية مع العديد من دول المنطقة لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وأشار إيرواني أيضًا إلى المشكلات التي خلقتها القيود غير القانونية المفروضة على إيران، قائلاً إن هذه القيود حدت من حصول إيران على المساعدة الفنية والتكنولوجية اللازمة لمحاربة التجارة غير المشروعة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

وأكد السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة أيضا أنه يجب اتباع نهج شامل للتعامل مع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذي يتناول منظوري العرض والطلب.

وأضاف أنه يتعين على الدول المنتجة الرئيسية خفض إنتاج الأسلحة والتأكد من أن إمدادات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تقتصر على الحكومات أو المؤسسات المرخص لها.

وفي النهاية قال إيرواني: "الوفد الإيراني مستعد للتعاون البناء مع الرئاسة وجميع الوفود لتحقيق نتائج ناجحة لهذا المؤتمر".

كما أكد أن إيران تدعم دائمًا حل الأزمة اليمنية من خلال الحلول السياسية.

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