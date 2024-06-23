المرشح "بورمحمدي": ايران تتمتع بسياسة خارجية نشطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى بور محمدي بهذه التصريحات يوم الأحد أثناء حديثه في مؤتمر صحفي.

وقال المرشح الرئاسي: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتسم بسياسة خارجية نشطة"، مؤكدا ان طريقة تعامل حكومته مع الولايات المتحدة ستعتمد على سلوك واشنطن.

وأشار أيضًا إلى أنه إذا حققت إيران تقاربًا في منطقة الخليج الفارسي، فسيكون لديها قوة تآزرية في كل من الاقتصاد والسياسة العالمية.

وأضاف: "لن نسمح بعد الآن بمهاجمة سفارة، ولن ننخدع بمؤامرات الأعداء".

ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في 28 يونيو المقبل، بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في مايو الماضي.

وسيتنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية هم سعيد جليلي ومسعود بزشكيان وعليرضا زاكاني ومحمدباقر قاليباف واميرحسين قاضي زاده ومصظفى بورمحمدي.

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