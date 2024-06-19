وزير النفط الإيراني: لم تعد الولايات المتحدة قادرة على منع إيران من إنتاج النفط وتصديره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوجي خلال كلمة ألقاها في جلسة مفتوحة للبرلمان: "إنه نظرا الى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الشهيد رئيسي في مجال صناعة النفط، يجب أن أوكد أن أي حكومة تصل إلى السلطة في الولايات المتحدة لا يمكنها منع تصدير وإنتاج النفط الإيراني".

وشدد وزير النفط في تصريحاته على جهود الحكومة الإيرانية الـ13 برئاسة الشهيد ابراهيم رئيسي في تحسين وضع إنتاج وتصدير النفط.

وأشار إلى أن حجم صادرات النفط الإيرانية تضاعف ثلاث مرات مقارنة مع بداية الحكومة الثالثة عشرة، كما زاد تحصيل الدخل الأجنبي.

وأضاف أوجي أنه خلال هذه السنوات الثلاث، زاد إنتاج البلاد من النفط الخام بأكثر من 1.4 مليون برميل بفضل العمل الشاق.

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