الاحتفال بعيد الغدير في موسكو والدعوة إلى المشاركة القصوى في الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحفل الذي أقيم بحضور مجموعة من المواطنين الروس المهتمين بثقافة وفن بلادنا، رسالة حدث غدير التاريخي.

وأشار كاظم جلالي كذلك إلى أن الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 يونيو ستجرى بالتزامن مع إيران في روسيا وبعض الدول الأخرى، وقال: 6 مراكز اقتراع للمواطنين الإيرانيين تم تمهيدها في مناطق مثل موسكو وسانت بطرسبرغ وأستراخان وقازان.

واعتبر إجراء 41 انتخابات في السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية جزءا من مظاهر الديمقراطية الدينية وقال: عشية الانتخابات الثانية والأربعين، يتقدم المرشحون لرئاسة الجمهورية من خلال المشاركة في الشعائر والمناظرات واللقاءات المباشرة والحوار مع الناس.

وقال سفير إيران في موسكو: إن "الشعب الإيراني سيشارك في انتخابات 28 يونيو المقبل بشرف رغم بعض المشاكل".

وأضاف: ان الشعب الايراني يعلم أن حضوره القوي في مراكز الاقتراع، مع تحسين مكانة البلاد على الساحة الدولية، يزيد من عامل الأمن القومي للبلاد.

وتابع جلالي: انتخاب الرئيس بأغلبية أكبر عدد من الأصوات سيجعل خيار الشعب يعرض مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل والدوائر الدولية من موقف أقوى.

وفي إشارة إلى أن العدد الأكبر من الإيرانيين في روسيا هم من الطلاب، رأى السفير الإيراني في موسكو أنه من المهم عقد مناظرات ومنتديات تفكير حر لزيادة مشاركة الطلاب الإيرانيين في روسيا.

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