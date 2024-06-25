باقري: إيران عازمة على تعزيز التعددية في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب باقري كني على شبكة "إكس" الاجتماعية مساء يوم الاثنين: "اليوم، انعقد اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي برئاسة إيران في طهران بنجاح".

وأشار إلى أن هذا الاجتماع أتاح الفرصة لممثلي الدول الأعضاء والأمناء العامين للمنظمات الدولية الآسيوية للتباحث وتبادل الآراء حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنظور أنشطة المنتدى.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية: "في هذا الاجتماع، تمت الموافقة على وثيقتين للمبادئ التي تحكم أنشطة وإجراءات الجمعية لأول مرة. وعقد هذا الاجتماع في هذه المرحلة يظهر ارادة إيران على استغلال جميع الفرص لتعزيز التعددية والتعاون والتقارب في آسيا".

عقد في طهران يوم الاثنين الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي بحضور مسؤولين إيرانيين وأجانب.

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