روحاني يعلن دعمه للمرشح مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن حسن روحاني، رئيس الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، دعمه لمسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية، من خلال نشر مقطع فيديو.

وقال روحاني في جزء من هذه الرسالة، يجب أن نصوت لشخص يريد انضمام البلاد إلى مجموعة العمل المالي والقائمة البيضاء ويحل مشاكل البنوك والعلاقات المصرفية، ويجب التصويت لشخص سيستخدم الاشخاص المؤهلة للمناصب، ويفكر بطريقة غير حزبية وغير طائفية ويتعامل جميع الأحزاب والجماعات على أنها جزء من الامة الايرانية الكريمة".

وتابع: "دعونا نصوت لشخص كان دائما صادقا؛ الصدق هو الأساس. دعونا لا نسمح لأولئك الذين لا يتحدثون بصدق إلى الشعب، ويقدمون إحصائيات كاذبة للشعب أن يتولوا السلطة في هذا البلد. الأشخاص الذين رأيناهم في هذه المناظرات، بعضهم للأسف لم يخبروا الناس بالإحصائيات الحقيقية ولم يقولوا الحقيقة للشعب".

وأكد روحاني أن من بين المرشحين المحترمين للحكومة الرابعة عشرة الدكتور مسعود بزشكيان يستحق هذه الوظيفة ويستطيع تحمل المسؤولية هذه المرة ويتمتع بالصفات والخصائص التي ذكرتها.

ودعا الشعب الى مشاركة واسعة في الانتخابات قائلا: "أطلب من الناس الذين يريدون التفاعل البناء مع العالم ويريدون الاعتدال في البلاد أن يصوتوا للدكتور مسعود بزشكيان".

يذكر ان الانتخابات الرئاسية المبكرة في ايران ستجري يوم الجمعة المقبلة 28 يونيو، بعد ان استشهد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في مايو اثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.

/انتهى/